МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. РЖД после прошлогоднего рекорда по объему контейнерного транзита более чем в 1 миллион TEU рассчитывают к 2027 году выйти на показатель в 4 миллиона TEU, но многое зависит от дополнительных инвестиций в развитие пограничных терминалов с соседними странами, заявил журналистам замглавы холдинга Алексей Шило. 

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По итогам 2021 года РЖД перевезли рекордные 1,116 миллиона TEU транзитом (рост на 34% к 2020 году). По словам Шило, этот результат заставил компанию более серьезно подойти к дальнейшим планам в этом направлении.

"Мы сейчас готовим программу для того, чтобы выйти на цифру в 4 миллиона (TEU – ред.) транзитных контейнеров. Конечно, для этого пункты пропуска не только России, но и казахстано-китайские надо развивать, и точки выхода в Европу искать другие", — сказал замглавы РЖД на брифинге.

По его словам, холдинг хотел бы достичь показателя в 4 миллиона TEU уже к 2025 году, но объективно понимает, что потребуется много дополнительных инвестиций, в первую очередь в пограничные терминалы с соседними странами, поэтому программа рассчитана на пять лет.

"Это все направления, мы берем весь транзит. У нас сейчас большую долю занимают казахстанские маршруты, но лучшие результаты по темпам прироста, потенциалу – это российско-китайские (погранпереходы – ред.) и российские порты", — добавил Шило.

Замглавы РЖД рассказал, что по итогам года наблюдался рост по многим направлениям. Так, через Забайкальск транзит контейнеров вырос на 68%, через Наушки (Монголия) – в три раза, через порты Дальнего Востока – в 27 раз (до 20,7 тысячи контейнеров), через Достык и Алтынколь (Казахстан) – на 26%.

"Есть некая тенденция, направленная на диверсификацию маршрутов. Рост есть везде, при этом есть запрос на то, чтобы как-то диверсифицировать поставки. Добавляются новые точки отгрузки в Китай", — заключил Шило.