МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Несмотря на то, что период предновогодних скидок и акций уже прошел, в оставшиеся недели зимы будут другие возможности купить нужный товар по выгодной цене, рассказал в интервью радио Sputnik президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. Россиянам объяснили, когда не стоит покупать технику с витрины

Так, он напомнил, что в последний день января во многих магазинах пройдет "Киберпонедельник". "Обычно всё начинается со скидок на технику, чтобы оживить унылый с точки зрения спроса январь. Всплеск обычно бывает перед Новым годом, а дальше спрос достаточно сильно снижается – во вторую декаду января и до конца месяца он достаточно низкий. Для того, чтобы это дело разогреть, проводятся всякие акции – например, в последний понедельник января, в этом году это 31-е число. Нужно смотреть по разным маркетплейсам, поддержат они акцию или нет, это может быть не только техника, но и другие группы товаров", – отметил Березин.

Также сейчас наблюдаются скидки на икру, как красную, так и черную. "Стали появляться какие-то предложения стимулирующего характера. Понятно, что продукт очень дорогой. Закончились праздники, и пошли предложения, скидки – 15-20 процентов", – уточнил эксперт.

Кроме того, в феврале можно ожидать скидок на все зимние товары.

"Начала завершения сезона и появления скидок на зимние товары можно ожидать к февралю. Все, что не успеют продать до середины марта, пойдет на следующий сезон. Поэтому можно будет ожидать достаточно серьезных скидок на зимнюю одежду, на инвентарь для зимних видов спорта и так далее", – заключил Березин.