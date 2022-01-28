МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Производители напитков Coca-Cola, PepsiCo, "Сады Придонья", "Шишкин лес" и другие компании предложили ритейлерам пересмотреть стоимость своей продукции, рассказали "Известиям" в "Верном". Росстат назвал регионы с наибольшим и наименьшим ростом цен

Как отметили в сети, максимальный размер повышений цены — до 25%. Так, компания Coca-Cola заявила о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%.

Изготовитель PepsiCo предложил повышение с 17 февраля, сославшись на инфляцию, рост тарифов, увеличение расходов на паллеты и упаковку, подорожание топлива, сказали в "Верном", добавив, что поставщик анонсировал среднее повышение в 8%, на соки — в размере 8,4%. В списке более 60 товаров, среди них — соки и нектары "Любимый" и "Фруктовый сад", J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода "Аква Минерале" и другие.

"Шишкин лес" уведомил о росте цен с 14 февраля на 20%, сообщил представитель ритейлера, добавив, что производитель обосновал это введением обязательной маркировки питьевой воды, запущенной 1 декабря 2021 года.

"Сады Придонья" намерены поднять стоимость на 8% на весь ассортимент продукции с 1 февраля — повышения касаются одноименных соков, нектаров и морса, добавили в сети.

В "Верном" сообщили, что с 1 февраля о пересмотре цен заявила и компания "Якобс" — из-за дефицита кофе в мире подорожали зерна, что требует увеличения цены на величину от 10 до 25%.

Предложения о повышении цен в феврале от Coca-Cola и PepsiCo получили и в "Утконосе онлайн".

Источник в одной из крупных федеральных сетей сообщил, что партнеры компании уведомляют сейчас о повышении отпускных цен на напитки. Это, как уточнили, происходит в том числе из-за роста себестоимости производства на фоне существенного увеличения затрат на логистику, упаковку и импортное сырье, а также введения маркировки.