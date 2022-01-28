МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В России предложили убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми, передает RT. В России предложили пустить пенсионные накопления на покупку жилья

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он направил письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Законодатель отметил, что во многих муниципалитетах родители имеют возможность бесплатно перевозить детей на общественном транспорте. В то же время в популярных сервисах такси сложилась противоположная ситуация — тарифы на услуги такси со специальным удерживающим устройством для перевозки детей значительно превышают стандартные тарифы на перевозку взрослых пассажиров.

В итоге поездка по одному и тому же маршруту на автомобиле одного и того же класса для одного родителя с ребёнком может обойтись на 20-30% дороже, чем аналогичная поездка для трех взрослых с багажом, отметил депутат.

При этом детские кресла или специальные бустеры не занимают значительного места в автомобиле. Часто водители хранят их в багажном отделении и перемещают в салон для перевозки несовершеннолетних пассажиров.

"В связи с этим прошу вас оценить действующие условия ценообразования на перевозку пассажиров с детьми со стороны организаций, предоставляющих услуги такси, а также рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части ликвидации наценки на перевозку малолетних в такси с помощью удерживающих устройств", — пишет депутат.