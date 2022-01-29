МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство России одобрило расширение круга правообладателей товарных знаков, говорится на сайте кабмина. Правительство представит идеи по выплате пенсий бездомным гражданам

Кроме того, кабмин утвердил обеспечение правовой охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности при их коммерциализации.

Таким образом правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в часть четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения круга правообладателей товарных знаков)". Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке", — говорится в сообщении.