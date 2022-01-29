МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Более трех с половиной тысяч авиарейсов отменили 29 января в США, сообщают мониторинговые службы. Кроме того, более 80 тысяч жителей оказались обесточены. Сообщается, что на Восточное побережье страны обрушилась волна непогоды со снегопадами, обледенением и сильным ветром. Самолет с крылом из российских композитов выполнил первый полет

Портал FlightAware передает об отмене 29 января 3 520 рейсов, следующих в США, вылетающих из страны или совершающих внутренние рейсы.

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди отменены 72% прибывающих и 80% вылетающих рейсов, в аэропорту "Ла-Гардия" — 97%, в Ньюарке — 91%, в Бостоне — 91% и 93% соответственно. На воскресенье отменены уже свыше 800 самолетов.

В зоне катаклизма оказались около 50 миллионов граждан. Собщается, что буря зародилась в районе Южной и Северной Каролины и идет вдоль побережья Атлантики на север — через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии.

В Вашингтоне дело ограничилось легким снегопадом, который прошел накануне вечером, снижением температуры и усилением ветра.

Согласно данным ресурса poweroutage.us, в штате Массачусетс без электричества остались более 79 тысяч потребителей, в Делавэре — почти четыре тысячи.

В Массачусетсе запретили передвижение по шоссейным дорогам крупных грузовиков и рекомендовали жителям не выезжать на дороги без необходимости.

В интервью телекомпании CNN мэр массачусетского города Куинси Томас Кох назвал непогоду "почти небольшим ураганом со снегом". Зимняя буря, предположительно, продолжится до воскресенья.