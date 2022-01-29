ХЕЛЬСИНКИ, 29 янв — ПРАЙМ. Самолеты не могут приземлиться в Таллине из-за сильного бокового ветра и уходят на посадку в другие города, сообщила в субботу специалист по связям с общественностью Таллинского аэропорта Яне Калласте. Стало известно, как задерживались авиарейсы в России в 2021 году

"В настоящее время из-за сильного бокового ветра в Таллинском аэропорту не могут приземлиться самолеты. Рейс авиакомпании Ryanair Рим-Таллин был перенаправлен в Вильнюс. Рейс LOT Варшава-Таллин вернулся в Варшаву. Рейс Ryanair Неаполь-Таллин был перенаправлен в Ригу. Рейс Lufthansa Франкфурт-Таллин был перенаправлен в Ригу", — сказала Калласте порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Она отметила, что решение о посадке всегда принимает экипаж самолета, отдавая приоритет безопасности.

На сайте аэропорта сообщается, что рейс AirBaltic из Вильнюса отменен. Рейс AirBaltic из Риги задерживается. Из отправляющихся рейсов отменены рейс LOT в Варшаву и рейс AirBaltic в Вильнюс.