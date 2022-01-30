МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Перевозчик может добавить банковскую карту в стоп-лист, если банку-эквайреру транспортной компании не удалось списать с нее денежные средства: такое возможно, если на карте в момент оплаты проезда оказалось недостаточно средств, пояснили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано сообщение о том, что в Казани из автобуса 91-го маршрута высадили девочку, которая хотела оплатить проезд картой "Мир".

"Карта любой платежной системы может попасть в так называемый "стоп-лист" в терминалах перевозчика из-за отсутствия средств для оплаты проезда. Например, если пассажир попытался оплатить проезд, а банк, обслуживающий перевозчика, не смог списать с карты полную стоимость проезда, то карта попадает в "стоп-лист" и после пополнения не всегда исключается из него автоматически", — рассказали в НСПК.

Для того, чтобы самостоятельно вывести карту из "стоп-листа", пассажиру нужно зайти в личный кабинет на сайте оператора транспортной системы региона. "В случае возникновения дополнительных вопросов пассажир также может обратиться в кол-центр транспортного оператора, специалисты которого уточнят необходимую информацию", — добавили в пресс-службе.