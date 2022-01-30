МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мясо в прошлом году стало встречаться в чеках россиян на 7% чаще, а хлеб — на 14% реже, чем в 2020 году, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В исследовании были использованы обезличенные данные по количеству в кассовых чеках топ-100 самых популярных товаров в 2020-2021 годах. В России стремительно растет спрос на продукты питания

По данным аналитиков, самыми популярными продуктами в 2021 году были хлеб, мясо, сыр, кофе, молоко. "Хлеб в минувшем году покупали на 14% реже, чем в 2020 году. Мясо в 2021 году покупали на 7% чаще, чем в 2020 году. Покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%. Кофе встречался в кассовых чеках на 13% чаще, чем годом ранее. Общее число покупок молока в 2021 году снизилось на 19% по сравнению с 2020 годом", — привели данные авторы исследования.

Кроме того, аналитики изучили, как спрос на указанные товары менялся в зависимости от сезона. По данным авторов исследования, количество покупок хлеба весной 2021 года относительно зимы (декабрь 2020 года – февраль 2021 года) снизилось на 19%, летом – на 22% по сравнению с весной. Осенью же этот показатель снова вырос – на 15% по сравнению с летом.

Спрос на мясо также менялся в зависимости от времени года. Весной, в разгар шашлычного сезона, его покупали на 1% чаще, чем зимой. Летом этот показатель снизился относительно весны на 21%. Здесь, вероятно, сказался отпускной период, который в 2021 году прошел активнее, чем в 2020 году. К осени, согласно статистике, активность в покупках мяса снова выросла. Его покупали на 8% чаще, чем летом. Какие продукты и товары подорожают в ближайшее время из-за падения рубля

Авторы исследования подсчитали, что весной покупки сыра уменьшились на 15% по сравнению с зимой. А летом они оказались на 20% ниже, чем весной. К осени же спрос на сыр снова вырос. Так, с сентября по ноябрь 2021 года он оказывался в кассовых чеках на 10% чаще, чем с июня по август.

Весной относительно зимы покупки кофе выросли на 12%, а летом по сравнению с весной снизились на 24%. С наступлением прохладной погоды интерес к бодрящему напитку снова вырос — кофе встречался в кассовых чеках осени на 15% чаще, чем летом.

Молоко весной оказывалось в кассовых чеках россиян на 18% реже, чем зимой. Летом этот показатель снизился на 24% относительно весны. Осенью запасаться калориями перед зимой с помощью молочной каши и согреваться чаем с теплым молоком стали чаще — молоко появлялось в чеках россиян на 11% чаще, чем летом, отмечается в исследовании.