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2022
https://1prime.ru/business/20220130/835933242.html
Аэропорты Москвы отменили и задержали более 30 рейсов
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. Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание". В аэропорту "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово"... ПРАЙМ, 30.01.2022
транспорт, бизнес, новости, шереметьево, москва, внуково, аэропорт домодедово
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".
В аэропорту "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" задержаны четыре рейса и три отменены. В аэропорту "Шереметьево" задержаны четыре рейса и 16 отменены, сообщается в онлайн-табло сервиса.