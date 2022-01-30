МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".

В аэропорту "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" задержаны четыре рейса и три отменены. В аэропорту "Шереметьево" задержаны четыре рейса и 16 отменены, сообщается в онлайн-табло сервиса.