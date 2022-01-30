МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Состоялся первый полет отечественного легкого многоцелевого самолета "Байкал", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Лайнер МС-21-300 пополнит парк якутских авиакомпаний с 2025 года

"Легкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полёт… В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Самолёт взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В соответствии с полетным заданием летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

"Для своего сегмента у "Байкала" приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолёта будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км)", – уточнил главный конструктор проекта Вадим Демин.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.