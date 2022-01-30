МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Аэропорт "Стамбул" признан самым загруженным аэропортом Европы 2021 года, он обслужил почти 37 миллионов пассажиров, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на ежегодный отчет Международного совета аэропортов (ACI) Европы. Аэропорты Москвы отменили и задержали более 30 рейсов

Согласно отчету, пассажиропоток в аэропортах континента в прошлом году вырос на 37%, тогда как в 2020 году на фоне пандемии этот показатель сократился на 59% по сравнению с 2019 годом.

По данным ACI Европы, наибольшее число пассажиров в 2021 году обслужили воздушные гавани Турции и России.

"Самым загруженным аэропортом по итогам 2021 года признан аэропорт "Стамбул" — 36 988 563 пассажира. На втором месте расположился международный аэропорт "Шереметьево" в Москве — 30 943 456 пассажиров, на третьем — аэропорт имени Шарля де Голля в Париже — 26 201 698 пассажиров, на четвертом — амстердамский аэропорт "Схипхол" и на пятом — аэропорт "Домодедово" в Москве", — передает агентство.

Вопреки ограничениям в связи пандемией аэропорт "Стамбул" занял первое место среди европейских аэропортов по количеству пассажиров и в 2020 году. В рассматриваемый период воздушная гавань в турецком мегаполисе обслужила 23,4 миллиона пассажиров.