МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Аэропорт "Стамбул" признан самым загруженным аэропортом Европы 2021 года, он обслужил почти 37 миллионов пассажиров, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на ежегодный отчет Международного совета аэропортов (ACI) Европы.

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Согласно отчету, пассажиропоток в аэропортах континента в прошлом году вырос на 37%, тогда как в 2020 году на фоне пандемии этот показатель сократился на 59% по сравнению с 2019 годом.

По данным ACI Европы, наибольшее число пассажиров в 2021 году обслужили воздушные гавани Турции и России.

"Самым загруженным аэропортом по итогам 2021 года признан аэропорт "Стамбул" — 36 988 563 пассажира. На втором месте расположился международный аэропорт "Шереметьево" в Москве — 30 943 456 пассажиров, на третьем — аэропорт имени Шарля де Голля в Париже — 26 201 698 пассажиров, на четвертом — амстердамский аэропорт "Схипхол" и на пятом — аэропорт "Домодедово" в Москве", — передает агентство.

Вопреки ограничениям в связи пандемией аэропорт "Стамбул" занял первое место среди европейских аэропортов по количеству пассажиров и в 2020 году. В рассматриваемый период воздушная гавань в турецком мегаполисе обслужила 23,4 миллиона пассажиров.