КАЛИНИНГРАД, 30 янв — ПРАЙМ. Семнадцать рейсов задерживаются из-за непогоды в калининградском аэропорту Храброво, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. "Шереметьево" признали вторым по загруженности аэропортом в Европе

По данным пресс-службы авиаузла, порывы бокового ветра на взлетно-посадочной полосе достигают 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение, объявленное в регионе накануне, отменено, но авиасообщение пока не налажено.

"Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Калининград (Храброво) произошли изменения в расписании рейсов. На взлетно-посадочной полосе сильный боковой ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также осадки в виде ливневого снега с дождем. Возможны задержки прилета и вылета рейсов. Решение о задержке, отмене, переносе рейсов принимает авиакомпания", — сказали в пресс-службе, уточнив, что улучшение погоды ожидается утром 31 января.

Мощный циклон "Надя" с сильным штормовым ветром с порывами почти 30 метров в секунду 30 января повалил в Калининграде 21 дерево, обесточил несколько улиц, повредил здания и автомобили, парализовал движение троллейбусов.