МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доходность сдачи дома в аренду в Краснодарском крае и Крыму составляет около 3% годовых, покупка недвижимости для этих целей будет окупаться десятилетиями, подсчитали специалисты портала "Мир квартир". Инвестиции в коммерческую недвижимость России установили рекорд

Как отмечается в сообщении портала, спрос на покупку и аренду домов и коттеджей резко вырос за последние два года, поэтому в "Мире квартир" решили подсчитать, насколько выгодна покупка дома специально под арендный бизнес. За основу расчетов были взяты средние цены покупки и аренды дома по регионам без учета элитного сегмента. Смоделирована ситуация, когда дом сдается круглый год по одной ставке, без простоев. Затраты на ремонт, коммунальные расходы и налоги в расчет не включались.

По подсчетам портала, выгоднее всего сдавать дома в Приморском крае, Вологодской и Ярославской областях. Самая низкая доходность – на море, в столицах и на Кавказе. Доходность среднего дома в России составила 7,6%, а окупаемость – 13 лет.

Если в Приморском крае – доходность коттеджей составила более 15% годовых, а срок окупаемости составил шесть с половиной лет, то в Краснодарском крае дома принесут всего 3% годовых, а окупятся только за 33 года, а в Крыму – показатели составили немногим более 3% и 29 лет, указывается в сообщении.

"Окупаемость среднего дома в Москве составила 20 лет, Московской области – 19,3 года, Петербурге – более 24 лет, в Севастополе – 25,5 года", — говорится в нем.

Также низкую доходность продемонстрировали Дагестан (3,6%), Ингушетия (4,2%), Ставропольский край (4,4%), Чечня (4,6%) и Хакасия (4,9%). По оценке портала, выгодно приобретать дом для сдачи в аренду в Вологодской (15,2% годовых), Ярославской (14,9%), Курганской (14,4%), Новгородской (14,3%) и Владимирской областях (14%).

"В теории отдельно стоящие дома доходнее, чем квартиры: аналогичные расчеты показали, что средняя квартира приносит всего 5,5% годовых и окупается 18 лет. Однако сдавать квартиру круглогодично гораздо проще, чем дом", — подчеркивается в сообщении.