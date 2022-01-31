РИМ, 31 янв — ПРАЙМ. Итальянский модный дом Dolce&Gabbana сообщил об отказе от использования натурального меха, начиная с новых коллекций ткущего года. Кроме того, он продолжит сотрудничество с итальянскими производителями экологических материалов, которые призваны заменить в одежде и аксессуарах сырье животного происхождения. Эксперты подсчитали, как в России подорожали одежда и обувь

Модельеры отмечают, что стремятся к более устойчивому будущему, в котором не может быть места использованию меха животных, и намерены внедрять инновационные материалы и производственные процессы, не несущие угрозы окружающей среде, сохраняя при этом рабочие места и "профессиональные навыки, которым грозило исчезновение".

Ранее об отказе от использования натурального меха сообщали бренды: Armani, Gucci, Valentino и Versace. Они вошли в широкий список модных домов, среди которых Burberry, Chanel и Prada, сделавших выбор в пользу искусственных материалов. В конце 2021 года власти Италии официально запретили разведение пушных зверей для получения меха.