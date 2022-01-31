МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Группа Онэксим" подписала соглашение о продаже структуре "Росатома" 82,47% акций электроэнергетической "Квадры", говорится в пресс-релизе "Онэксима". Sony приобретает разработчика игр Bungie

"Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра". Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", — говорится в сообщении.

"Русатом Инфраструктурные решения" – дивизион "Росатома", диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Генерирующие мощности компании расположены в шести регионах России.

"Квадра" работает в 10 регионах Центрального федерального округа – Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.

Основными видами деятельности "Квадры" является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничных рынках. Установленная мощность генерирующего комплекса — 3,1 ГВт, протяженность теплосетей – 6 тысяч километров.