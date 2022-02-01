МОСКВА, 1 фев — РИА ПРАЙМ. Госинспекция по недвижимости Москвы в феврале проверит соблюдение противокоронавирусных мер в бизнес-центрах, соцучреждениях, объектах сферы обслуживания и местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба ведомства. Песков рассказал о введении в России локдауна из-за коронавируса

"В феврале мы планируем проверить около 1,7 тысячи объектов. В зону особого внимания войдут офисы, социальные и культурные объекты, медицинские, образовательные и спортивные организации, салоны красоты и общественные места. Нарушители будут привлекаться к ответственности, а их деятельность может быть приостановлена", — приводятся в сообщении слова начальника инспекции Владислава Овчинского.

Как указывается в нем, в прошлом году ведомство провело более 44 тысяч проверок. Тогда было зафиксировано незначительное количество нарушений — 1,4%. Большинство организаций и предприятий Москвы соблюдали требования профилактики распространения COVID-19, а нарушения в основном были связаны с отсутствием дистанционной разметки и несоблюдением масочно-перчаточного режима.

В сообщении напоминается, что за несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в размере до 300 тысяч рублей, а также приостановление деятельности организаций на срок до 90 дней.