МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Газпромбанк закрыл сделку по продаже группе "Синара" одного из крупнейших поставщиков технических газов в России — ООО "Криогаз", говорится в сообщении банка. В МЭА ждут замедления роста спроса на газ в мире и его падения в Европе

"Газпромбанк объявил о закрытии сделки с группой "Синара" по продаже 99,9% ООО "Криогаз", оператора бизнеса технических газов в составе входящего в группу Газпромбанка ПАО "Криогенмаш", крупнейшего в России производителя технологий и оборудования для разделения воздуха, водородной промышленности и СПГ", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что "Криогенмаш" сохраняется в группе Газпромбанка и продолжит реализацию проектов по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, водородной промышленности и СПГ.

Банк объявил о планах продать "Криогаз" в середине декабря. Сумма сделки не раскрывается.

"Сделка подтвердила правильность принятого Газпромбанком и ОМЗ решения по созданию отдельного бизнеса воздухоразделения по наиболее востребованной и перспективной в настоящее время модели он-сайтов; проекты, реализованные в рамках этой модели, уже внесли значительный вклад в борьбу с пандемией в части поставок медицинского кислорода. "Криогенмаш" продолжит реализовывать проекты по производству технических газов, разработку технологий и оборудования для разделения воздуха, СПГ, водородной промышленности при поддержке Газпромбанка", — отметил зампред правления банка Тигран Хачатуров.