БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. Объем продаж пива в Германии в 2021 году снизился на 2,2%, в январе и феврале прошлого года на фоне локдауна снижение продаж составило, соответственно, 27% и 19%, сообщило Федеральное статистическое бюро Германии во вторник. Индекс потребительских цен Германии продолжил расти в январе

"Расположенные в Германии пивоварни и пивные склады в 2021 году в целом реализовали 8,5 миллиарда литров пива. Как сообщает Федеральное статистическое бюро Германии далее, таким образом продажи пива в сравнении с прошлым годом снизились на 2,2% или 187,7 миллиона литров", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там напомнили, что сильнейшее снижение объем продаж для современной Германии отмечалось в 2020 году — 5,5% в годовом измерении. При этом продажи внутри Германии снизились еще больше — на 3,4% в сравнении с 2020 годом. В сравнении с допандемийным 2019 годом внутригерманский объем продаж в 2021 году был на 8,6% ниже. При этом экспорт в страны за пределы ЕС показал существенный рост (12,7%), также неизменными остались объемы продажи безалкольного пива, а смешанные напитки на основе пива и вовсе продавались лучше, чем годом ранее.

Снижение продаж пива в Германии является долгосрочной тенденцией, начавшейся после налоговых изменений в 1990 годах. Но снижение продажи в 2020-2021 годах стало рекордным, это связанно с ограничительными мерами по коронавирусу — закрытием баров, отменой крупных мероприятий, снижением притока туристов. С начала пандемии профильные союзы пивоваров сообщают о критической ситуации в индустрии, о предстоящих волнах банкротств и о значительном времени, которое потребуется на восстановление отрасли.