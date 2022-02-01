МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. С 2017 года по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4%. В целом по стране с января 2017 года и до коронакризиса ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 м2 в год, а без учета столиц — 4,7 м2, подсчитали аналитики портала "СберИндекс". Назван срок, за который можно накопить на жилье удачной игрой на бирже

Ситуация в регионах заметно отклоняется от общего тренда: в девяти из них доступность выросла на 20 м2 и более, тогда как популярный у россиян Краснодарский край оказался единственным субъектом Федерации, в котором показатель сейчас даже ниже, чем пять лет назад.

Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 м2 жилья, в ипотеку — 42,2 м2.

В Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет также наметился тренд на улучшение ситуации. Сейчас на медианнную зарплату в этих регионах можно купить на 5,2 и 6,7 м2 больше, чем пять лет назад. Такой прирост индекса соответствует увеличению доступности квартир на 25%-33%. В 2015 году доходов хватало на 15 "квадратов". Таким образом семья из двух человек могла рассчитывать на квартиру лишь чуть более 30 м2.

Как отмечают аналитики "СберИндекса", в 2022 году доступность жилья будет расти за счёт опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость.