МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене продовольственного эмбарго на сыр, так как российским производителям тяжело успевать за спросом, сообщили журналистам в пресс-службе компании. Европа запретила США продавать "швейцарский" сыр

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры. В настоящее время продовольственные контрсанкции действуют до конца 2022 года.

"Бургер Кинг" обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию", — сообщили в пресс-службе компании.

"Безусловно, ответное продэмбарго со стороны России дало мощнейший толчок для развития сырной индустрии в стране. Появились частные отечественные сыроварни, выпускающие качественную продукцию, которая составляет конкуренцию импортным товарам", — считает директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов.

Он отметил, однако, что "с запуском ряда вкусных новинок, содержащих сыр и вызвавших ажиотажные продажи… местные производители с трудом успевают за таким спросом".