МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доля женщин в советах директоров в России по-прежнему составляет менее 10%: с 2018 года по сегодняшний день она выросла на 0,6 процентного пункта — до 8,4%, говорится в отчете международной консалтинговой компании Deloitte "Женщины в совете директоров". Forbes составил список самых успешных женщин старше 50 лет

"За последние несколько лет прогресс в достижении гендерного равенства в советах директоров и на должностях генеральных директоров в России был ограниченным, и доля женщин в советах директоров по-прежнему составляет менее 10%. Мы ожидаем, что в ближайшие годы эта цифра будет расти, особенно когда речь идет о доле женщин в советах директоров и среди руководителей высшего звена", — приводятся в отчете слова руководителя направления по оказанию услуг финансовым институтам "Делойта" в СНГ Екатерины Трофимовой.

В документе указывается, что с 2018 года по сегодняшний день доля женщин в советах директоров в РФ выросла на 0,6 процентного пункта — до 8,4%, при этом доля женщин в совете директоров Московской биржи составляет 10,6%.

Трофимова также отмечает, что по сравнению со многими другими странами Россию отличает довольно высокий уровень занятости женщин, в том числе имеющих детей: трудоустроены почти 80% женщин в возрасте от 16 до 55 лет. В некоторых отраслях, таких как социальные услуги и гостиничный бизнес, женщины составляют 60% рабочей силы. Названы самые уважаемые женщины в российском бизнесе и политике

"В России нет регуляторных правил или квот, касающихся гендерного разнообразия. Постепенно актуальность этого вопроса возрастает, в частности, благодаря общественному и корпоративному обсуждению. Это подчеркивает то, что гендерное разнообразие видится как важный фактор для снижения рисков и повышения эффективности и устойчивости компаний", — добавляет она.

В целом отчет "Делойта" показывает медленную динамику роста числа женщин в советах директоров корпораций в мире, хотя наблюдается определенное ускорение темпа изменений. В среднем по миру доля женщин в советах директоров сейчас составляет 19,7%, что на 2,8 процентного пункта выше, чем прогнозировалось в последнем отчете за 2019 год. Если такие темпы сохранятся, гендерного соотношения, приближенного к паритету, согласно документу, можно ожидать уже к 2041 году.