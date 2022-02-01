МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россияне с 1 февраля смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ", заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе", — сказал он.

По его словам, власти не исключают, что "в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". "Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий", — добавил Чернышенко, напомнив, что в прошлом году с помощью приложения "Госключ" уже было подписано более 100 тысяч договоров.

Замглавы Минцифры России Олег Пак пояснил, что "Госключ" позволяет удостовериться, что продавец на маркетплейсе имеет подтвержденный профиль на портале "Госуслуги" — соответствующий значок появляется после подтверждения личности на онлайн-платформе "Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий", — отметил он.

В компании "Авито", первой интегрировавшейся с приложением "Госключ", отметили, что внедряют "технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным". "Верификация аккаунта через "Госуслуги" с помощью "Госключа" – одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно", — прокомментировал гендиректор компании Владимир Правдивый.

Приложение "Госключ" было запущено в августе 2021 года. Первой его функцией стало дистанционное заключение договоров на оказание услуг мобильной связи без необходимости посещать офис оператора, чтобы подтвердить свою личность.