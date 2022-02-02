МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks в первом квартале 2021-2022 финансового года (завершился 27 декабря) выросла на 31% в годовом выражении и составила 815,9 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 0,69 доллара против 0,53 доллара за аналогичный период год назад. Скорректированная прибыль достигла 0,72 доллара при прогнозе аналитиков в 0,8 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 19%, до 8,05 миллиарда долларов, прогноз составлял 8 миллиардов.

Сопоставимые продажи в мире выросли на 13%. В Северной Америки показатель увеличился на 18%. В остальных странах снижение сопоставимых продаж составило 3%, в Китае — 14%. Число кофеен сети за первый квартал выросло на 484, до 34 317 точек.

"В этом праздничном квартале наблюдался значительный рост выручки… Мы по-прежнему сосредоточены на действиях, стимулирующих рост как выручки, так и прибыли", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Кевина Джонсона (Kevin Johnson).

Акции Starbucks после закрытия основных торгов дешевеют на 4,5%.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.