МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло до 5 литров на человека, что на 100 граммов больше, чем в 2020 году, сообщает Центр исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Минфин повысил минимальную розничную цену на водку

"Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до 5 литров на человека", — говорится в газете "Известия" со ссылкой на ЦИФРРА.

По данным центра, в 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 литра.

Отмечается, что центр исследований опирался на данные о легальных продажах из системы государственного учета ЕГАИС и численности населения в РФ по итогам 2020 года.

Со слов главы ЦИФРРА Вадима Дробиза в материале сообщается, что в последние четыре года рынок водки в России стабилен: продажи либо не меняются, либо растут. Последнему способствуют кризисные ситуации, в том числе, например, пандемия.

Также, по данным Росалкогольрегулирования, приведенным в публикации, объем реализации всей алкогольной продукции в России вырос на 0,7% и составил 982,3 миллиона декалитров.