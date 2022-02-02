МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чаще всего в России за последнюю неделю искали среди зарубежных поездок билеты на февраль в Ереван, Стамбул и Ташкент, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Туроператоры выплатили 80% долгов по ковидным турам

"Самым популярным направлением на февраль стал Ереван, также в рейтинг направлений, куда чаще всего ищут билеты вошел еще один город Армении — Гюмри. Цены на прямой перелет из Москвы в Ереван в феврале начинаются от 4,1 тысячи рублей в одну сторону, а в Гюмри — от 3,6 тысячи рублей в одну сторону", — сказали в компании.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, на втором месте по популярности Стамбул, также активно ищут билеты в Анталью, которая тоже вошла в топ-10. Цены на прямой перелет в Стамбул стартуют от 4,8 тысячи рублей, а в Анталью — от 4,9 тысячи.

"Также активно ищут билеты на февраль в Узбекистан. В топ-20 отметились Ташкент, Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара. Билеты на прямой рейс в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану на февраль можно купить, начиная от 3,5 тысячи рублей в одну сторону. В Ургенч можно найти билеты за 3,1 тысячи рублей", — уточнили в "Туту.ру".

В сервисе рассказали, что в числе популярных направлений на февраль также вошли Кишинев и Баку. В Кишинев билеты стоят от 4,2 тысячи рублей в одну сторону, в Баку — от 7 тысяч.