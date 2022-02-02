МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. У причала порта Зарубино в Приморском крае затонуло краболовное судно "Акванавт", сообщил РИА Новости директор приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский. Легенды моря: эксперт рассказал, каким приметам верят моряки

"Краболов затонул, часть судна – над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно", — сказал он.

По словам собеседника агентства, разлива топлива нет.

По данным региональной транспортной прокуратуры, на борту затонувшего краболова было 16 тонн топлива.

"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности мореплавания. Полузатоплено судно, корма — на поверхности. К месту происшествия выдвинулись спасательные службы, водолазы, прокурор. По предварительным данным, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Находились ли на борту члены экипажа, также уточняется", — сообщили в ведомстве.

С борта затонувшего судна эвакуировано 14 членов экипажа, сообщил РИА Новости представитель судовладельца.

"Сегодня около 10.00 (03.00 мск) у причала "Зарубинской базы флота" затонуло рыболовное судно "Акванавт" Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Эвакуировано 14 членов экипажа", — сообщили в компании.

Там отметили, что на месте работают спасатели, водолазы. Судовладелец с контролирующими и спасательными службами и ведомствами устанавливает причины произошедшего.

Власти края уточнили, что погиб старший механик краболова, его тело достали на поверхность, капитан госпитализирован с переохлаждением.

"Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино", — сообщили власти.