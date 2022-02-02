МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Выручка онлайн-торговцев в России в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года в среднем увеличилась более чем на 30%, до 3,7 миллиона рублей в месяц, говорится в исследовании облачного сервиса "МойСклад", имеющемся в распоряжении РИА Новости. В России стали заказывать еду в разы чаще

"Рост выручки составил в среднем 31,5% в декабре 2021 по сравнению с декабрем 2020 по стране, в 2020 — 2,6 миллиона рублей, в 2021 — 3,7 миллиона рублей", — говорится в отчете по итогам аналитики деятельности 15 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.

При этом доля онлайн-торговли все еще остается незначительной и по разным подсчетам составляет 4,2-12% рынка.

"А вот сумма среднего чека заметно снизилась — на 36,9%, если в 2020 году она составляла 6,4 тысячи рублей, то в 2021 — всего 4,3 тысячи рубля. В то же время количество чеков увеличилось более чем вдвое, на 109% — 415 было, стало 866", — говорится в отчете.

Авторы исследования связывают это с тем, что с развитием логистики доставка стала бесплатной, из-за чего россияне стали делать заказы в интернете чаще и на более мелкие суммы.