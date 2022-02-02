МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Более половины россиян (54%) не собираются отказываться от фастфуда, из них 8% употребляют его несколько раз в месяц, а 2% готовы есть каждый день, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на фастфуд

В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 28 по 31 января, приняли участие 400 тысяч пользователей, среди них 70% мужчин и 30% женщин.

"Медиахолдинг Rambler&Co узнал, входит ли в рацион интернет-пользователей фастфуд. 46% опрошенных россиян стараются не есть блюда быстрого питания, тогда как 54% не планируют от них отказываться. Из них 42% употребляют их редко, когда очень хочется, 8% – несколько раз в месяц, 2% – пару раз в неделю и столько же (2%) готовы есть его каждый день", — говорится в исследовании.

При этом более трети любителей фастфуда не переживают из-за своего веса и лишь изредка его проверяют, 29% следят за весом постоянно, 23% не следят вообще, а 11% встают на весы только в случае проблем со здоровьем. Чуть более половины респондентов употребляют калорийное быстрое питание из-за его интенсивного вкуса, для 23% это способ быстро перекусить, 17% искренне любят такие блюда. Для 4% это способ снять стресс, а для 3% — сэкономить.

Посетители ресторанов быстрого питания в 49% случаев выбирают в меню чизбургеры, гамбургеры и их вариации, пятая часть выбирает куриные ножки или крылышки, 16% — роллы в лепешке, 11% — картошку и 4% — сладкое. Из тех, кто избегает такой пищи, 80% считают ее вредной, 16% не нравится вкус, 3% соблюдают диету и у 1% были серьезные проблемы со здоровьем от злоупотребления фастфудом в прошлом.

"Если желание попробовать джанкфуд настолько сильное, 39% участников опроса поддаются ему, а 28% стараются выбрать из ассортимента быстрого питания что-нибудь менее калорийное. 22% заглушают желание другими блюдами, каждый десятый проявляет силу воли и останавливает себя, а 1% решает такую проблему с диетологом", — добавляется в исследовании.