МИНСК, 2 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил о вводе запрета на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров.

Дипломат заявил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты, при этом белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог.

МИД БЕЛОРУССИИ: РЕШЕНИЕ ЛИТВЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРАНЗИТА БЕЛОРУССКОГО ХЛОРКАЛИЯ — ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОЙ АГРЕССИИ, НАПРАВЛЕНО НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ МИНСКУ

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