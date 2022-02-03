МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россияне, переведенные на удаленный режим работы, увеличили покупки офисных принадлежностей после новогодних праздников на 82%, свидетельствуют данные исследования, проведённого онлайн-гипермаркетом "ВсеИнструменты.ру", результаты которого есть у РИА Новости. Эксперты узнали предпочтения трех поколений россиян при выборе работы

Анализ проводился на основании сравнения продаж более чем 40 000 товаров из категории "Офис и уборка" с 10 по 25 января 2022 года и за аналогичный период прошлого года.

"В период новой волны коронавируса спрос на товары для офиса среди физлиц по России вырос на 82%. В новом году оформлять заказы на домашние адреса россияне стали чаще на 98%, чем в январе 2021 года", — говорится в результатах исследования.

Чаще всего россияне заказывали офисные стулья, столы, маркеры, бумагу, пружины и обложки для переплета, лотки для бумаг и органайзеры.

"Во время прошлой волны мы также анализировали спрос на товары для офиса. В тот период рост спроса был меньше почти в два раза и составлял 42%", — отметил руководитель пресс-службы компании Сергей Денисенко, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, увеличение спроса связано с налаживанием процесса перевода работников на "удаленку", из-за чего больше руководителей стало отправлять своих сотрудников домой.

Ранее в январе на фоне роста заболеваемости коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин порекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.