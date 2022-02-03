МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Покупка квартиры у продавца, находящегося в затруднительном финансовом положении, в случае признания его банкротом может быть признана судом недействительной, сообщил РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Россиян предупредили о новом обмане при продаже жилья

"Если у продавца явные финансовые проблемы, то лучше откажитесь от сделки или приостановите ее сами. Ведь если собственник признан банкротом или пока находится в процессе исполнительных производств (например, суды с другими банками по взиманию долгов), то вашу сделку смогут оспорить третьи заинтересованные лица. И суд может признать ее недействительной", — рассказал Спиваков. Проверить продавца можно на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве и официальном ресурсе Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, покупая квартиру на вторичном рынке, стоит проверить документы собственника. Например, паспорт может оказаться недействительным из-за пропуска замены по возрасту или числиться утерянным. Сделку по недействительному паспорту может приостановить Росреестр на этапе ее государственной регистрации.

Если продавец квартиры состоит в браке, нужно получить разрешение супруга или супруги на продажу, добавляет Спиваков. Особо внимательным стоит быть, если при покупке квартиры использовался материнский капитал, и там есть доли несовершеннолетних. Детские доли проверяются справкой из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заказать ее можно на сайте Росреестра.

Стоит также проверить, сколько было хозяев у квартиры, советует эксперт. Частая смена владельцев и слишком большое количество сделок по одному объекту – повод задуматься. Мошенники часто таким образом запутывают следы. Если сомневаетесь, что сможете справиться с такими проверками самостоятельно, имеет смысл обратиться за помощью к юристу или застраховаться на случай утраты права собственности.

Стоит проверить и долги продавца по коммунальным платежам. Хотя они и не лишат вас права собственности, но могут доставить дополнительные хлопоты и привести к лишним тратам. "Не стесняйтесь, попросите квитанции у продавца. Ведь, если за квартирой числится долг по коммуналке, после покупки оплачивать придется его именно вам", — подчеркнул собеседник агентства.

Идеально, когда продавец сам присутствует на сделке. Если это невозможно, стоит проверить действительность доверенности. Сделать это можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Нужно обратить внимание на срок ее действия — не истек ли он. Доверенное лицо должно иметь право проводить сделки, подписывать документы и сдавать их на государственную регистрацию. Право получения денег в доверенности должно быть прописано отдельным пунктом, иначе переводить сумму стоит только на счет самого продавца.