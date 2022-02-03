МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минтранс и МВД России предложили упростить правила техосмотра, пишет "Коммерсант". Водителям напомнили о забытых штрафах ГИБДД

По данным издания, из перечня обязательных процедур уберут проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, а также наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Минтранс и МВД предложили убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра транспорта проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Также будут пересмотрены требования к операторам. Центральной частью изменений станет передача полномочий по аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию.

Владельцев транспортных средств, для которых сохранилась обязанность проходить техосмотр, ждут упрощенные правила проверки и новые тарифы, разработкой которых займется ФАС.

Согласно новому закону, с 30 декабря 2021 года отменен обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов. ГИБДД проверяет диагностическую карту при перерегистрации транспортного средства старше четырех лет на нового собственника. Для собственников такси, автобусов и грузовиков процедура осталась обязательной.