МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Shell, приходящейся на акционеров компании, в 2021 году составила 20,101 миллиарда долларов против чистого убытка в 21,68 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. Австрийская OMV в 2021 году нарастила чистую прибыль в 1,7 раза

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании за отчетный период составила 2,57 доллара против убытка в 2,78 доллара годом ранее. Суммарная выручка Shell выросла на 45% — до 261,504 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал отчетного года составила 11,461 миллиарда долларов против убытка в 4 миллиарда долларов годом ранее. Прибыль на акцию за три отчетных месяца составила 1,48 доллара против убытка в 0,52 доллара годом ранее. Общая выручка увеличилась в 1,9 раза, до 85,28 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 52,555 миллиарда долларов, что на 30% ниже уровня на конец 2020 года.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за 2021 год составил 9,694 миллиарда долларов против убытка ранее в 10,785 миллиарда долларов. Добыча составила 3,237 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сократившись в годовом выражении на 4%. За четвертый квартал компания получила прибыль в этом сегменте в размере 4,909 миллиарда долларов против убытка годом ранее, который составлял 2,091 миллиарда долларов. Добыча составила 3,142 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% больше в годовом выражении.

В сегменте переработки и сбыта компания получила скорректированный убыток в 2021 году в 246 миллионов долларов против прибыли в 1,425 миллиарда долларов годом ранее. Объем продаж нефтепродуктов составил 4,459 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 5%. В четвертом квартале убыток в сегменте составил 251 миллион долларов, что на 10% ниже убытка годичной давности, а объем продаж нефтепродуктов за три месяца сократился на 5%, до 4,451 миллиона баррелей в сутки.