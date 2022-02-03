МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Оборот "AliExpress Россия" по итогам 2021 года вырос на 46% и составил 306 миллиардов рублей, оборот локального бизнеса вырос на 124%, превысив 110 миллиардов рублей, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. Чистая прибыль Alphabet в 2021 году подскочила в 1,8 раза

"Суммарный оборот "AliExpress Россия" (GMV) за 2021 год составил 306 миллиардов рублей (не включая услуги). Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не включая услуги, превысил 110 миллиардов рублей и вырос на 124% год к году, составив 36% общего оборота. Общий оборот "AliExpress Россия" вырос на 46% год к году", — сообщила компания.

Общее количество уникальных покупателей, по данным компании, за год превысило 28,7 миллиона человек, а количество уникальных посещений — 80,2 миллиона, что на 31% выше прошлогоднего показателя.

Количество SPU (уникальных товарных единиц без учёта цветов и размеров), представленных маркетплейсом, с доставкой из Китая и других стран составило более 211 миллионов, а количество SPU российских продавцов увеличилось на 184% и составило — 16,5 миллиона. Чистая прибыль H&M в 2020-2021 фингоду выросла в девять раз

"Основные планы "AliExpress Россия" текущего года: увеличение логистических мощностей, создание собственной стабильной инфраструктуры и последовательное улучшение клиентского опыта…. В планах – продолжать увеличивать ассортимент локальных продавцов и их оборот, развивать и улучшать собственное мобильное приложение, эффективную и оперативную поддержку пользователей и полностью поменять опыт доставки, существенно сократив сроки доставки из Китая и выстроив контролируемую доставку из России", — отметил ритейлер.

На сегодняшний день компания имеет 30,5 тысячи партнёрских пунктов выдачи заказов, включая отделения и постаматы, в текущем году планирует увеличить площади фулфилмента в Москве и других городах России до 300 тысяч квадратных метров.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие Alibaba Group, VK, USM International (структура холдинга USM) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте" для покупок внутри соцсети через мини-приложение AliExpress.