МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Одежда занимает первую позицию в рейтинге того, на чем люди начинают экономить в сложных финансовых ситуациях, поэтому в таких условиях спрос на fashion-товары падает гораздо сильнее, чем на товары повседневного спроса (FMCG), рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Эксперты оценили, как могут измениться цены на продукты

"Специфика потребления fashion-товаров заключается в том, что они не являются предметами первой и базовой необходимости. Так, например, одежда занимает первую позицию в рейтинге того, на чем люди экономят в турбулентных и кризисных ситуациях… Рынок моды моментально реагирует на кризисы быстрым и резким падением спроса, гораздо более глубоким, чем FMCG", — сообщила она, отметив, что по мере нормализации экономической ситуации именно fashion-сегмент на потребительском рынке восстанавливается опережающими и ускоренными темпами.

Эксперт добавила, что в среднем "на одежду, обувь, аксессуары уходит от 6% до 8% от доходов домохозяйств". "Модные товары относятся к категории покупок, прямо связанных с эмоциями и настроением. Согласно Росстату, если в 2020 году траты на одежду и обувь составляли 6–7% бюджета домохозяйства, то в 2021 они выросли до 11% и более. Тем не менее покупками одежды, обуви, аксессуаров люди как бы награждают себя за терпение и стоицизм в сложные времена", — пояснила Лебсак-Клейманс.

Поэтому, по ее словам, можно говорить об изменении мотиваций, потребительских предпочтений и структуры спроса. "Так, например, сейчас сокращается спрос на формальный гардероб, а с другой стороны, растет спрос на товары и услуги, связанные со здоровьем и активным образом жизни. Сокращается спрос на шубы из натурального меха и растет на шубы из искусственного меха. Хотя справедливо уточнить, что в России этот тренд выражен гораздо менее явно, чем в Европе и США", — привела пример глава Fashion Consulting Group.

"Спрос на одежду – это отражение уровня дохода и активности социализации. Чем лучше и выше эти показатели, тем более оживлен модный рынок", — подытожила Лебсак-Клейманс.