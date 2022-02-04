МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Турция может по итогам 2022 года выйти на допандемийные показатели и принять порядка 7 миллионов туристов из России, если не будут введены новые ограничения, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Более половины туристов из России покупают туры со страховкой от невыезда

"Прошлый год для Турции был не простой: в начале сезона было введено ограничение на полеты, но, несмотря на это, 4,7 миллиона туристов из России отдохнули в Турции (в 2021 году — ред.). В 2019 году эта цифра была 6,9 миллиона человек. Есть все основания по итогам этого года достичь как минимум показателей 2019 года, если будет весь сезон. Потому что 1,5 миллиона человек у нас должны были отправиться в прошлом году на старте сезона в апреле, мае и июне. В этом году эта тенденция продолжается", — сказал Горин.

Он также отметил, что в отличие от прошлого года, в этом году глубина продаж туров в Турцию в рамках акции раннего бронирования уже достигает сентября. "Глубина продаж по Турции появилась, и это принципиальное отличие этого года от прошлого. Тогда не было как таковых ранних продаж. Сейчас они есть. Особенно в качественные отели пять звезд. Глубина доходит до августа и даже сентября", — указал вице-президент РСТ.

По его мнению, россияне стали больше приобретать путевки в рамках акции раннего бронирования в связи с непредсказуемостью валютных колебаний. "С учетом динамического ценообразования в пик сезона цены на перелеты и отели будут выше. Сейчас покупка туров в отели экономит от 10 до 40%", — заключил Горин.