МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня в Санкт-Петербурге, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома".

"Собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Решение принял совет директоров компании", — говорится в сообщении.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров "Газпрома", остальные кандидаты входят в действующий состав совета, следует из сообщения компании.