Глава Meta Цукерберг выпал из десятки самых богатых людей мира по версии Forbes
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основатель и глава компании Meta (бывший Facebook)Марк Цукерберг выпал из топ-10 богачей по версии журнала Forbes. Он опустился на 12-е место на фоне снижения стоимости акций его компании.
Из-за падения акций Цукерберг за последние сутки потерял 29,7 млрд долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
Сейчас состояние главы Meta оценивается в $84,8 млрд, за сутки он потерял $29,7 млрд (25,9%). Это одно из крупнейших в истории сокращений капитала.
Как пишет журнал, инвесторы взвесили компании Цукерберга тревожный набор финансовых показателей, которые были подробно изложены в ежеквартальном отчете о прибылях и убытках в среду вечером. Их внимание было сосредоточено на двух вопросах.
- сокращение числа ежедневных пользователей Facebook в четвертом квартале.
- вторая — напрямую связана со первой проблемой, беспокоящей инвесторов. На фоне спада основной платформы компании — соцсети Facebook — Цукерберг переключил внимание на технологии дополненной и виртуальной реальности. Он пытается создать новую социальную сеть вокруг идеи метавселенной для привлечения молодых пользователей. Но добраться до метавселенной не будет быстрым путешествием — или недорогим. Facebook уже потратил 10,1 миллиарда долларов на реализацию плана в 2021 году и заявил о резком росте таких расходов в 2022 году.
https://1prime.ru/business/20220204/835986475.html