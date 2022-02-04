МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основатель и глава компании Meta (бывший Facebook)Марк Цукерберг выпал из топ-10 богачей по версии журнала Forbes. Он опустился на 12-е место на фоне снижения стоимости акций его компании.

Из-за падения акций Цукерберг за последние сутки потерял 29,7 млрд долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Сейчас состояние главы Meta оценивается в $84,8 млрд, за сутки он потерял $29,7 млрд (25,9%). Это одно из крупнейших в истории сокращений капитала.

Как пишет журнал, инвесторы взвесили компании Цукерберга тревожный набор финансовых показателей, которые были подробно изложены в ежеквартальном отчете о прибылях и убытках в среду вечером. Их внимание было сосредоточено на двух вопросах.