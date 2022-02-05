С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — ПРАЙМ. Московский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста владельцу сети "Рив Гош" и экс-совладельцу "Юлмарт" Августу Мейеру и домашний арест его жене Инне Мейер по делу о мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В суде рассказали, в чем обвиняют владельца "Рив Гош"

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении ранее избранных мер пресечения Инне Мейер и Августу Мейеру сроком по 1 марта", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что супруги просили о смягчении мер: о домашнем аресте или залоге в 25 миллионов рублей, в также о залоге или запрете определенных действий.

По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка миллиардов рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы.

"Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.