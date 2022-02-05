МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Американское информагентство Bloomberg по ошибке выпустило заголовок о якобы происходящем вторжении России на Украину и вскоре удалило его. Соответствующее заявление опубликовано на сайте медиа. CNBC: действия России на Украине станут шоком для финансовых рынков

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был случайно опубликован около 16:00 по времени восточного побережья (00:00 мск — Прим.ред.) сегодня на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину", — говорится в опубликованном тексте.

Запад в последние недели бездоказательно обвиняет Россию в намерении "напасть" на Украину, интенсифицирует процесс поставок Киеву оружия и угрожает ввести санкции. Москва заявляет об отсутствии у нее агрессивных намерений и напоминает о своем праве перемещать вооруженные силы в пределах российской территории.