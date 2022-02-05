МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В России выросли в стоимости услуги частных мастеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные интернет-сервиса YouDo.

За прошлый 2021 год средний вызов сантехника и электрика стал дороже на 20% — до 3-5 тысяч рублей.

Цены на услуги частных мастеров резко выросли, так как увеличилась стоимость расходных материалов и инструментов.

Помимо этого, на ситуацию повлиял переход на налоговый режим для самозанятых. Также на цены повлиял дополнительный спрос со стороны россиян: они стремятся ускорить процесс ремонта, так как постоянно растут цены на строительные материалы.

Сильнее остальных подорожал вызов сантехника — стоимость его услуг выросла на 25% — до 3,2 тысячи рублей.

Работа электрика стала накладнее на 22% — до 5 тысяч рублей.

Что касается услуг мастера на час, то они подорожали на 15% — до 2,7 тысячи рублей.



Помощь по переезду стала дороже на 13% — 5,5 тысячи рублей.

В тоже время сервис "Авито Работа" не наблюдает заметного роста цен.