МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Выполнение мировыми IT-компаниями требований закона РФ о "приземлении" свидетельствует о том, что им интересен российский рынок и они с него не уйдут, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Apple отчиталась о ходе исполнения закона "о приземлении"

В пятницу американская компания Apple открыла в России представительство в рамках закона о "приземлении", а шведский стриминговый сервис Spotify в рамках того же закона разместил на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

"Для российских пользователей это означает, что компании будут подчиняться российским законам,…это означает, что они не уйдут из России, а значит, у российских пользователей останется доступ к их сервисам", — сказал Зыков.

Он отметил, что подобные действия компаний свидетельствуют о том, что им важен российский рынок и они готовы соблюдать местное законодательство. Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

"У пользователей также появится возможность защищать свои законные права и интересы на территории России в соответствии с законами РФ, то есть подавать в суд на компанию в случае, если они с какими-то ее действиями не согласны, и защищать свои права", — добавил Зыков.

Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.