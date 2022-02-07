МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Отказ системы денежных переводов Western Union от внутрироссийских операций пройдет незаметно для рынка, так как в стране более востребованы другие каналы перевода денег, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Western Union с 1 апреля прекращает операции внутри России

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит осуществление внутрироссийских переводов, сделав акцент на развитии более востребованных международных операций, сообщил РИА Новости ранее представитель компании.

"Отказ Western Union от внутрироссийских переводов связан с желанием сконцентрироваться на более прибыльных направлениях и необходимостью снижать издержки – это вполне логично. На рынке это почти никак не скажется, клиенты, скорее всего, просто перераспределятся в сторону банковских онлайн-каналов", — полагает Шуст.

Переводы без открытия банковского счета — именно на таких специализируется Western Union — традиционно более востребованы для трансграничных операций, обращает внимание эксперт. Это связано с тем, что классические межбанковские переводы, особенно в Европу и США, остаются относительно дорогими и не всегда удобными, например, при их осуществлении требуют указания полных банковских реквизитов, поясняет Шуст.

"Внутри страны переводы без открытия счета используются значительно меньше, поскольку здесь эту нишу занимают переводы по номеру телефона, с карты на карту – они конкурентоспособны и по удобству, и по цене. Традиционно эту нишу занимала "Почта России", но уже несколько лет подряд и там востребованность почтовых переводов падает. Это связано преимущественно с оттоком клиентов в банковские каналы", — заключил эксперт.