МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем ввода жилья в России в 2021 году вырос в сравнении с предыдущим годом на 13% — до рекордных 92,6 миллиона квадратных метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на данные Росстата. Банки отмечают активную скупку россиянами недвижимости

"Итоги прошлого года позволяют надеяться, что у нас это (достижение показателей нацпроекта — ред.) получится, потому что в прошлом году мы ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза", — сказал он на совещании правительства в понедельник.

Вице-премьер уточнил, что за счет этого жилищные условия улучшили 4,2 миллиона семей или почти 10 миллионов жителей страны. При этом январь 2022 года также показал позитивную динамику по вводу жилья.

"Мы плюсом к январю 2021 года дали 14% ввода. Это говорит о том, что сделаны серьезные заделы, которые позволяют нам надеяться, что показатели все будут выполнены и перевыполнены", — сказал Хуснуллин

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, целью нацпроекта "Жилье и городская среда" является выход на ежегодный ввод 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году.