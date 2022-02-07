МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Продажи элитного жилья в Москве (стоимостью от 1 миллиона долларов) выросли в 2021 году почти в полтора раза – примерно до 207 миллиардов рублей, большая часть вложений традиционно пришлась на первичный рынок – 128 миллиардов рублей, подсчитали в агентстве недвижимости Savills. Строительство жилья в России достигло рекордных объемов в 2021 году

"По показателям совокупной стоимости сделок рынок премиальной недвижимости в 2021 году превзошел значения прошлых лет более чем на 30%: прирост в сравнении с 2019 годом составил 35%, в сравнении с 2020-м — 48%", — говорится в сообщении компании.

По ее данным, за год на рынке премиальных новостроек и вторичного жилья Москвы было приобретено почти 1,43 тысячи квартир и апартаментов. Таким образом, спрос на подобную недвижимость вырос почти на 21% по сравнению с 2019 годом и на 26% – к 2020-му.

Средний бюджет сделки, по статистике Savills, составил 145 миллионов рублей, что на 17% выше бюджета прошлого года, а квадратный метр подорожал на 21% — до 925 тысяч рублей.

В течение прошлого года продажи открылись в семи новых проектах высшего ценового сегмента. Большая часть из них традиционно расположена в Центральном округе столицы: Замоскворечье, Якиманке и Пресненском районе.

"По составу новые проекты 2021 года отличаются от прошлогодних в первую очередь малой долей лотов с отделкой – доля таких вариантов в общей структуре стала лишь 5%. В то же время средняя площадь квартир и апартаментов, наоборот, увеличилась с 134 до 150 квадратных метров", — отмечается в сообщении.