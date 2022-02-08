КАИР, 8 фев — ПРАЙМ. Порядка 125 тысяч российских туристов посетили Египет за первые две недели текущего года, при этом в 2021 году страну посетили более 700 тысяч граждан РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко. Египет обновил правила въезда в страну

Дипломат напомнил, что Египет входил в тройку самых популярных туристических направлений среди россиян до крушения российского самолета с туристами над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Так, в 2014 году египетские курорты на Красном море посетили 3,3 миллиона россиян.

"После закрытия прямого авиасообщения поток практически сошел на нет и оценивался в несколько десятков тысяч туристов в год после восстановления в 2018 году полетов между Москвой и Каиром", — сообщил Борисенко.

"В прошлом году здесь побывали более 700 тысяч россиян, а за первые две недели 2022 года АРЕ посетили порядка 125 тысяч наших граждан", — сообщил посол.

Он отметил, что ежедневно в каждом из аэропортов курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх приземляются по 20-25 рейсов из России.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. Россия возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.

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