ХЕЛЬСИНКИ, 8 янв — ПРАЙМ. Национальный перевозчик Финляндии авиакомпания Finnair увеличила перевозки в январе в годовом выражении на 427,3% — до 451,3 тысячи пассажиров, это также на 25,1% меньше, чем в декабре, сообщает пресс-служба компании. В России будут разрабатывать новые типы авиадвигателей

"В январе Finnair перевезла 451 300 пассажиров, что на 427,3% больше, чем в январе 2021 года. Количество пассажиров в январе 2022 года было на 25,1% меньше, чем в декабре 2021 года", — говорится в сообщении.

Finnair выполняла 209 ежедневных рейсов (включая только грузовые), что на 182% больше, чем в январе прошлого года, и на 9,1% меньше месяцем ранее. Средний коэффициент загрузки составил 45,1%, на рейсах в Азию — 39%, в Европу — 53,7%, в Северную Атлантику — 39%, на внутренних — 54%.

Количество пассажиров на азиатском направлении увеличилось в сравнении с январем прошлого года на 1280%, на европейском — на 546%, во внутреннем сообщении — на 169%. Рейсы на Североатлантику в январе 2021 года отсутствовали.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.