МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Московская биржа откроет дополнительный офис в бизнес-парке Comcity в новой Москве. Московская биржа начинает торги фьючерсами на четыре отраслевых индекса

Как сообщил консультант сделки Knight Frank, Мосбиржа подписала с девелопером PPF Real Estate Russia десятилетний контракт, предусматривающий аренду более 3 тысяч квадратных метров во второй очереди Comcity, которую планируется сдать в эксплуатацию через несколько месяцев.

"Мы одними из первых в самом начале пандемии перевели сотрудников на удаленный режим работы и в настоящее время реализуем концепцию "гибкого" офиса, который будет включать частичную работу сотрудников из дома и использование рабочих мест в офисе. Новые арендуемые площади также будут оборудованы под "гибкие" места с обеспечением всей инфраструктурой для эффективной деятельности", — приводятся в сообщении слова управляющего директора биржи по коммуникациям Андрея Брагинского.

При этом он отметил, что Мосбиржа намерена сохранить главный офис в центре Москвы.

Летом глава Мосбиржи Юрий Денисов говорил РБК, что биржа через несколько лет откажется от аренды офиса на Воздвиженке вблизи Кремля, сохранив за собой помещения в Кисловском переулке и на Спартаковской улице.

Сomcity — проект офисного парка класса А девелопера PPF Real Estate Russia в новой Москве рядом с метро "Румянцево". Фаза "Браво" бизнес-парка общей площадью 103 тысячи квадратных метров будет включать в себя два офисных здания (общая арендуемая площадь — 61 тысяча квадратных метров) и четырехзвездочную гостиницу Novotel на 150 номеров под управлением международного оператора AccorHotels. Также в состав фазы входят торговая галерея, подземный и наземный паркинг.