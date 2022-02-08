МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Зарплаты российских строительных рабочих первого разряда за 2021 год выросли в среднем на 10,5%, сообщил журналистам глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Строительство жилья в России достигло рекордных объемов в 2021 году

По его словам, такой рост является "неплохим показателем", так как превышает уровень инфляции по стране, однако уровень оплаты труда строителей во многих регионах все еще отстает от средней зарплаты по рынку.

"В этом году мы будем встречаться с главами регионов и обсуждать этот вопрос, потому что тема заработных плат крайне важна в вопросах привлечения рабочей силы и престижа профессии", — подчеркнул Глушков.